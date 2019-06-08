İlk arpa hasadı yapıldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde ilk arpa hasadı yapıldı.

İlçeye bağlı Kula Köyü'nde kendi biçerdöveri ile 500 dönüm arazisini biçen Aytekin Altuntaş isimli çiftçi, ilk arpa hasadını gerçekleştirdi.

İlk arpa hasadını yaptığını söyleyen Aytekin Altuntaş, bu yıl hasadın beklentinin üzerinde olduğunu belirtti. Toplamda 500 dönüm araziye arpa ektiğini söyleyen Altuntaş, dönüm başına 450-500 kiloya yakın mahsul beklediğini ifade etti.

Geçen yıla oranla bu yıl mahsulün daha iyi olduğunu belirten Altuntaş, "Bu yıl yağışların bol olması nedeniyle hasadın beklentimizin üzerinde gerçekleşti" şeklinde konuştu.

(İHA)