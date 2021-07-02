Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Sungurlu’ya bağlı Yarımsöğüt köyünde traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Salih Kulaç, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yarımsöğüt köyünde çiftçilikle uğraşan 70 yaşındaki Salih Kulaç, traktörü ile köyün alt tarafında bulunan tarlasına gitti. Tarlada çalışmaya başlayan Kulaç, bir süre sonra traktörün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Yarımsöğüt Köyü Muhtarı Cihan Bilgi’nin kaynı, Köksal Kulaç’ın babası, Ömer Zengin’in kayınbabası Salih Kulaç’ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.