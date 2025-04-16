SUNGURLU KAYMAKAMLIĞI

MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

İLAN

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra

No İlçe Mahalle/Köy Ada Parsel Yüz Ölçümü (m²) Hazine

Hissesi Cinsi İmar

Durumu Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale

Tarihi İhale Saati

1 Sungurlu Akçakoyunlu Köyü 164 13 1.148,61 Tam Hali Arazi İmarsız 350.000 70.000 25.04.2025 09:00

2 Sungurlu Akçakoyunlu Köyü 167 3 1.311,19 Tam Hali Arazi İmarsız 400.000 80.000 25.04.2025 09:10

3 Sungurlu Asayiş Köyü 118 5 17.653,01 Tam Ham Toprak İmarsız 1.060.000 159.000 25.04.2025 09:20

4 Sungurlu Beylice Köyü 158 8 314,95 Tam Ham Toprak İmarsız 15.000 4.500 25.04.2025 09:30

5 Sungurlu Beylice Köyü 158 9 2.065,71 Tam Tarla İmarsız 90.000 18.000 25.04.2025 09:40

6 Sungurlu Beylice Köyü 158 11 334,04 Tam Ham Toprak İmarsız 15.000 4.500 25.04.2025 09:50

7 Sungurlu Çayan Köyü 145 10 106,98 Tam Arsa İmarsız 33.000 9.900 25.04.2025 10:00

8 Sungurlu Çayan Köyü 198 5 119,63 Tam Arsa İmarsız 36.000 10.800 25.04.2025 10:10

9 Sungurlu Çayan Köyü 237 65 7.942,20 Tam Tarla İmarsız 400.000 80.000 25.04.2025 10:20

10 Sungurlu Derekışla Köyü 116 29 2.035,87 Tam Tarla İmarsız 306.000 61.200 25.04.2025 10:30

11 Sungurlu Derekışla Köyü 116 31 2.682,29 Tam Tarla İmarsız 1.238.000 185.700 25.04.2025 10:40

12 Sungurlu Derekışla Köyü 122 44 16.685,06 Tam Ham Toprak İmarsız 1.669.000 250.350 25.04.2025 10:50

13 Sungurlu Derekışla Köyü 150 91 16.627,36 Tam Ham Toprak İmarsız 1.663.000 249.450 25.04.2025 11:00

14 Sungurlu Derekışla Köyü 151 45 14.034.62 Tam Ham Toprak İmarsız 1.404.000 210.600 25.04.2025 11:10

15 Sungurlu Derekışla Köyü 151 47 17.677,54 Tam Ham Toprak İmarsız 1.768.000 265.200 25.04.2025 11:20

16 Sungurlu Ekmekçi Köyü / 1654 5.750,00 Tam Tarla İmarsız 230.000 46.000 25.04.2025 11:30

17 Sungurlu Hacıosman Köyü / 1290 652,89 Tam Arsa İmarsız 294.000 58.800 25.04.2025 11:40

18 Sungurlu Hillalli Köyü / 297 7.806,40 Tam Ham Toprak İmarsız 391.000 78.200 25.04.2025 11:50

19 Sungurlu İnegazili Köyü / 3859 144,56 Tam Ham Toprak İmarsız 66.000 13.200 25.04.2025 13:20

20 Sungurlu Kula Köyü / 1219 1.019,94 Tam Ham Toprak İmarsız 357.000 71.400 25.04.2025 13:30

21 Sungurlu Kula Köyü / 1311 13.355,56 Tam Ham Toprak İmarsız 605.000 90.750 25.04.2025 13:40

22 Sungurlu Kula Köyü / 1312 4.253,30 Tam Tarla İmarsız 195.000 39.000 25.04.2025 13:50

23 Sungurlu Kula Köyü / 1313 2.076,39 Tam Tarla İmarsız 95.000 19.000 25.04.2025 14:00

24 Sungurlu Sarıkaya Köyü 141 42 369,70 Tam Tarla İmarsız 56.000 11.200 25.04.2025 14:10

25 Sungurlu Sarıkaya Köyü 141 43 3.623,60 Tam Tarla İmarsız 545.000 81.750 25.04.2025 14:20

26 Sungurlu Sarıkaya Köyü 141 44 2.601,46 Tam Tarla İmarsız 391.000 78.200 25.04.2025 14:30

27 Sungurlu Sarıkaya Köyü 141 45 849,91 Tam Ham Toprak İmarsız 130.000 26.000 25.04.2025 14:40

28 Sungurlu Sarıkaya Köyü 123 22 884,62 Tam Ham Toprak İmarsız 60.000 12.000 25.04.2025 14:50

29 Sungurlu Sarıkaya Köyü 123 23 603,52 Tam Tarla İmarsız 40.000 10.000 25.04.2025 15:00

30 Sungurlu Sarıkaya Köyü 168 7 2.489,61 Tam Hali Arazi İmarsız 200.000 40.000 25.04.2025 15:10

31 Sungurlu Turgutlu Köyü 123 101 8.512,97 Tam Tarla İmarsız 1.065.000 159.750 25.04.2025 15:20

32 Sungurlu Turgutlu Köyü 127 22 361.41 Tam Arsa İmarsız 561.000 84.150 25.04.2025 15:30

33 Sungurlu Turgutlu Köyü / 1902 151,29 Tam Arsa İmarsız 235.000 47.000 25.04.2025 15:40

34 Sungurlu Turgutlu Köyü / 1906 4.872,85 Tam Tarla İmarsız 980.000 147.000 25.04.2025 15:50

35 Sungurlu Turgutlu Köyü / 1908 2.783,99 Tam Tarla İmarsız 560.000 84.000 25.04.2025 16:00

36 Sungurlu Tirkeş Köyü 123 33 1538.14 Tam Ham Toprak İmarsız 462.000 92.400 25.04.2025 16:10

37 Sungurlu Tirkeş Köyü 141 25 2.630,31 Tam Ham Toprak İmarsız 790.000 118.500 25.04.2025 16:20

1) Yukarıda bilgileri belirtilen taşınmaz malların, hizalarında gösterilen tarih ve saatte Sungurlu Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliği) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı satış ihaleleri yapılacaktır. (Adres: Sunguroğlu Mah. Cengiz Topel Cad. No: 28 Kat: 2 Sungurlu/ÇORUM)

2) Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi (Peşin yatırılması durumunda satış bedeline %20 indirim uygulanmaktadır.) 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir. Taksitle ödenmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir.

3) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

4) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminatın Sungurlu Kaymakamlığı Malmüdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzu ya da 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde sayılan diğer değerlerden birini, (Banka teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah),

c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir); Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri; Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, sayılan belgelerden ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise, sayılan belgelerden ayrı olarak, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

5) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

6) İsteklilerin 4/a bendinde belirtilen geçici teminatı nakit olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce Sungurlu Malmüdürlüğü veznesine ödenen teminata ait Alındı Belgesini veya banka yolu ile ödemek istemesi halinde, Sungurlu Malmüdürlüğünün Ziraat Bankası hesabına (Açıklama bölümüne taşınmaza ait MAH/KÖY - ADA PARSEL bilgileri ile İHALEYE GİRECEK KİŞİ T.C. KİMLİK NO yazılarak) ödenen teminata ilişkin Sungurlu Malmüdürlüğünden ihale saatinden önce temin edilecek Muhasebe İşlem Fişini ihale komisyonuna sunmak zorundadır.

7) İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8) İhale şartnameleri Sungurlu Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde mesai saati içerisinde ücretsiz görülebilir.

9) İhaleye çıkarılan taşınmaz mallara ait bilgiler www.milliemlak.gov.tr veya https://corum.csb.gov.tr adresinden görülebilir.

10) Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00 TL’ye (BeşMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5.000.000,00 TL’den (BeşMilyon TL’den) 10.000.000,00 TL’ye (OnMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) ve 10.000.000,00 TL’yi (OnMilyon TL’yi) aşan kısmı için %0.25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.