Çorum Hakimiyet

Traktörden düşen kadın hayatını kaybetti
Mert Nobre ile yollar ayrıldı
4 aydır komada kalan Çorumlu bekçi hayatını kaybetti
Çorumlu genç annesini sokakta taciz eden adamı öldürdü!
Merzifon Havalimanı işlevini yitiriyor mu?

Çorum FK'nın yeni teknik patronu kim olacak?
Çorum FK'nın yeni teknik patronu kim olacak?
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları...
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları...
Haliç Üniversitesi 49 Öğretim Üyesi alacak
Haliç Üniversitesi 49 Öğretim Üyesi alacak
Akdeniz Üniversitesi mülkiyetindeki ticari alanlar...
Akdeniz Üniversitesi mülkiyetindeki ticari alanlar...
Traktörden düşen kadın hayatını kaybetti
Traktörden düşen kadın hayatını kaybetti
Çorum'da 32 yaşındaki genç bıçaklı kavgada...
Çorum'da 32 yaşındaki genç bıçaklı kavgada...
Hastanede önce Sarı, sonra Yeşil kod verildi
Hastanede önce Sarı, sonra Yeşil kod verildi
  1. GÜNCEL
5 gün 5 gece düğün yaptılar
5 gün 5 gece düğün yaptılar
  1. Sungurlu
Çorum’da ‘yarım pide’ dönemi
Çorum’da ‘yarım pide’ dönemi
  1. GÜNCEL
Çorumlu genç annesini sokakta taciz eden adamı öldürdü!
Çorumlu genç annesini sokakta taciz eden adamı öldürdü!
  1. ASAYİŞ
Ahlatcı dünya altın piyasasına mührünü vurdu
Ahlatcı dünya altın piyasasına mührünü vurdu
  1. GÜNCEL
Çorum'da 177 santimetrelik dev yayın balığı tuttular
Çorum'da 177 santimetrelik dev yayın balığı tuttular
  1. GÜNCEL
Çorum'da memurlar 25 bin lira promosyon alacak
Çorum'da memurlar 25 bin lira promosyon alacak
  1. GÜNCEL
21 yaşındaki genç bıçaklı kavgada hayatını kaybetti
21 yaşındaki genç bıçaklı kavgada hayatını kaybetti
  1. ASAYİŞ
Çorum'da 19 yaşındaki genç canına kıydı!
Çorum'da 19 yaşındaki genç canına kıydı!
  1. ASAYİŞ
Çorum'da 20 yaşındaki genç silahlı kavgada hayatını kaybetti
Çorum'da 20 yaşındaki genç silahlı kavgada hayatını kaybetti
  1. ASAYİŞ
Çorum FK:0-Amedspor:2⚽
Çorum FK:0-Amedspor:2⚽
  1. SPOR
Çorum’da ‘yarım pide’ dönemi
Çorum’da ‘yarım pide’ dönemi
  1. GÜNCEL
Ulu Cami restore edilecek
Ulu Cami restore edilecek
  1. GÜNCEL
Esenler Erokspor:2-Çorum FK:0⚽
Esenler Erokspor:2-Çorum FK:0⚽
  1. SPOR
‘Başörtülü bacılarımıza yaptıkları alçaklıkları unutturmak istiyorlar’
‘Başörtülü bacılarımıza yaptıkları alçaklıkları unutturmak istiyorlar’
  1. GÜNCEL
Mert Nobre ile yollar ayrıldı
Mert Nobre ile yollar ayrıldı
  1. GÜNCEL
'Bizim için üzücü ve hayal kırıklığı yaşadığımız bir maç oldu'
'Bizim için üzücü ve hayal kırıklığı yaşadığımız bir maç oldu'
  1. SPOR
Çorum FK:1-Ankaraspor:3⚽
Çorum FK:1-Ankaraspor:3⚽
  1. SPOR
Çorum'da hasta yakınları tıbbı sekreteri darbetti
Çorum'da hasta yakınları tıbbı sekreteri darbetti
  1. SAĞLIK
Çorum'da 4 bin litre yağ ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor
Çorum'da 4 bin litre yağ ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor
  1. GÜNCEL
Çorum FK'nın yeni teknik patronu kim olacak?
Çorum FK'nın yeni teknik patronu kim olacak?
  1. SPOR
Traktörden düşen kadın hayatını kaybetti
Traktörden düşen kadın hayatını kaybetti
  1. GÜNCEL
Çorum'da 32 yaşındaki genç bıçaklı kavgada yaralandı
Çorum'da 32 yaşındaki genç bıçaklı kavgada yaralandı
  1. ASAYİŞ
4 aydır komada kalan Çorumlu bekçi hayatını kaybetti
4 aydır komada kalan Çorumlu bekçi hayatını kaybetti
  1. ASAYİŞ
Çorumlu genç annesini sokakta taciz eden adamı öldürdü!
Çorumlu genç annesini sokakta taciz eden adamı öldürdü!
  1. ASAYİŞ
Çorum'da DAEŞ operasyonu: 6 gözaltı
Çorum'da DAEŞ operasyonu: 6 gözaltı
  1. ASAYİŞ
İŞKUR'da çalışacak 95 kişi belli oldu
İŞKUR'da çalışacak 95 kişi belli oldu
  1. GÜNCEL
Emekli öğretmen evinde ölü bulundu
Emekli öğretmen evinde ölü bulundu
  1. ASAYİŞ
Çorum’da ‘yarım pide’ dönemi
Çorum’da ‘yarım pide’ dönemi
  1. GÜNCEL
Öldürdüğü adamın ailesini teselli etmiş!
Öldürdüğü adamın ailesini teselli etmiş!
  1. ASAYİŞ
Paşa İskender - Lahmacun
Gümüş Ticaret
Miray Halı
Sevcan Emlak Gayrimenkul
Mihema Tekstil İmalat ve Toptan
Tatlıcı Ali Usta
Aybike Turizm
Reel Mobilya
A Kalite Mutfak
Özbeyler Park İskender
Enza Home Çorum Çevre Yolu
Özlem Max
Seçkin Çorum Anahtar Cilingir
Tüm Galeriler
banner25
İşsizlik 4 yıl sonra tek haneye indi
İşsizlik 4 yıl sonra tek haneye indi
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım halka arz edecek
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım halka arz edecek
Çorum'da ihracat düştü!
Çorum'da ihracat düştü!
Marketler tarladaki ürünü yüzde 766 zamlı satıyor
Marketler tarladaki ürünü yüzde 766 zamlı satıyor
Karadeniz’in Şampiyonu Çorum
Karadeniz’in Şampiyonu Çorum
Naci Ağbal'ın yeni adresi belli oldu
Naci Ağbal'ın yeni adresi belli oldu
30 liradan 27.50 kuruşa düştü!
30 liradan 27.50 kuruşa düştü!
Türkiye'de 3 ilde bulunan bölümün dördüncüsü Çorum'da açıldı
Türkiye'de 3 ilde bulunan bölümün dördüncüsü Çorum'da açıldı
Çorum’a 4 milyonluk Mobil Kanser Tarama aracı kazandırıldı
Çorum’a 4 milyonluk Mobil Kanser Tarama aracı kazandırıldı
‘Üç boyutlu egzersizlerle skolyozun tedavisi mümkün’
‘Üç boyutlu egzersizlerle skolyozun tedavisi mümkün’
Ortodonti Uzmanı Dr. Fatih Kazancı muayenehane açtı
Ortodonti Uzmanı Dr. Fatih Kazancı muayenehane açtı
Tiroit nodüllerine dikkat!
Tiroit nodüllerine dikkat!
Çorum'da hasta yakınları tıbbı sekreteri darbetti
Çorum'da hasta yakınları tıbbı sekreteri darbetti
‘Menopoz sonrası kilo artışı görülür’
‘Menopoz sonrası kilo artışı görülür’
Alakart kalitesi ile Kayalı Et Restaurant açıldı
Alakart kalitesi ile Kayalı Et Restaurant açıldı
Polisten uyuşturucu operasyonu
Polisten uyuşturucu operasyonu
Çorum’da caz müzik dinletisi
Çorum’da caz müzik dinletisi
Çorumlu sanatçı uluslararası çalıştaya imzasını attı
Çorumlu sanatçı uluslararası çalıştaya imzasını attı
Şekersiz tatlı arayanların lezzeti: Çorum'un karaçuval helvası
Şekersiz tatlı arayanların lezzeti: Çorum'un karaçuval helvası
‘Adana Kebap’ta iddialıyız bağımlısı olacaksınız’
‘Adana Kebap’ta iddialıyız bağımlısı olacaksınız’
Ünlü gurme Hititler ve Çorum mutfağını köşesine taşıdı
Ünlü gurme Hititler ve Çorum mutfağını köşesine taşıdı
Ahilik Haftası coşkuyla kutlandı
Ahilik Haftası coşkuyla kutlandı
Instagram'a 'yaş sınırı' geliyor:
Instagram'a 'yaş sınırı' geliyor:
Yapay zeka robotlar "Milli Mücadele yolunu" takip ediyor
Yapay zeka robotlar "Milli Mücadele yolunu" takip ediyor
Facebook'tan beyaz ırkçılık paylaşımı yapılamayacak
Facebook'tan beyaz ırkçılık paylaşımı yapılamayacak
Facebook'tan kullanıcılarının şifreleriyle ilgili açıklama
Facebook'tan kullanıcılarının şifreleriyle ilgili açıklama
Siber güvenlikte milli çözümler
Siber güvenlikte milli çözümler
İHA yaparak, uçak tasarlayarak üniversiteyi bitirecekler
İHA yaparak, uçak tasarlayarak üniversiteyi bitirecekler
POLİTİKA Haberleri
'Yalan siyasetine sığınanlara müsade etmedik'
'Yalan siyasetine sığınanlara müsade etmedik'
MHP’li Durmaz’dan muhalefete sert eleştiri
MHP’li Durmaz’dan muhalefete sert eleştiri
AK Parti teşkilatında hedef 2023
AK Parti teşkilatında hedef 2023
Kavuncu'dan ayçiçeği açıklaması
Kavuncu'dan ayçiçeği açıklaması
‘HDP seçmeninin desteklemediği aday Cumhurbaşkanı seçilemez’
‘HDP seçmeninin desteklemediği aday Cumhurbaşkanı seçilemez’

SPOR Haberleri
Çorum FK'nın yeni teknik patronu kim olacak?
Çorum FK'nın yeni teknik patronu kim olacak?
EFE’ler farkı açıyor
EFE’ler farkı açıyor
Üyük Köyü’nde Baş Pehlivan Mustafa Doğan Özkaya oldu
Üyük Köyü’nde Baş Pehlivan Mustafa Doğan Özkaya oldu
Kırmızı kart beklenen pozisyon
Kırmızı kart beklenen pozisyon
1-1’lerini üzdüler
1-1’lerini üzdüler