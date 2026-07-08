T.C.

KARGI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ABDULLAH YAYLASI A TİPİ MESİRE YERİNİN KİRALANMASINA İLİŞKİN İHALE İLANI

MADDE 1- İŞİN ESASI:

1- Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına Orman Genel Müdürlüğüne ait halen kiracısı bulunduğumuz Abdullah Köyü Abdullah Yaylası Mevkii Kargı/ÇORUM adresinde bulunan Abdullah Yaylası A Tipi Mesire yeri (16,40 Hektar) içerisinde bulunan yapılarla birlikte (1 Adet 3 Katlı Konaklama Tesisi, (Kazan Dairesi, Zemin kat, 1 kat ve üzeri kapalı teras toplam 309,00m²), 1 Adet Kır Lokantası ve Personel Binası (187,50m²), 1 Adet Umumi Tuvalet Binası, 9 Adet her biri 39,32m² lik Kır evi (Bungalov), 14 Adet Kamelya, 1 Adet İçme Su Deposu, 2 Adet Barbekü, 3 Adet Çeşme, 3 Adet Tahterevalli, 3 Adet Salıncak Grubu ve 1 Adet Kaydırak) mevcut haliyle Belediye Meclisinin 01.06.2026 tarih ve 18 sayılı kararı doğrultusunda Kargı Orman İşletme Müdürlüğü ile yapılan kira sözleşmesine uygun olarak kullanılmak, aynı şartları taşımak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’ inci maddesi gereğince açık teklif usulü ile alt yükleniciye 10 yıllığına kiralanması.

Belediye Encümeninin 30.06.2026 tarih ve 74 sayılı kararı doğrultusunda kiralama ihalesi Belediye Encümeni huzurunda aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

MADDE 2- KİRAYA VERİLECEK MESİRE YERİNİN MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İLE İHALE TARİH VE SAATİ:

S.N Kiraya Verilecek Mülkün Adresi ve Kapı No. Niteliği Yüzölçümü

m² Kira

Süresi Aylık Muhammen Kira Bedeli(TL) Geçici Teminat

(TL) %3 İhale Tarihi İhale Saati 1 Abdullah Köyü Abdullah Yaylası Mevkii Kargı/ÇORUM Devlet Ormanı 16,40 Hektar (164.000m²) 10 Yıl 56.250,00 202.500,00 17.07.2026 14.00

MADDE 3- İHALENİN YAPILACAĞI ADRES:

İhalenin yapılacağı adres: Mihrihatun Mahallesi Atatürk Caddesi No:46 Kargı / ÇORUM adresinde bulunan Kargı Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.

MADDE 4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

A) Gerçek kişi olması halinde:

1- Geçici Teminatın yatırıldığını gösteren belge ( dekont, tahsilat makbuzu),

2- Nüfus cüzdanı sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

3- Gerçek kişiler için ikametgah sahibi olduğunu gösterir belge,

4- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (yapılandırılan borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Biriminden alacakları belge,

5- Vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı,

6- Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

7- Otelcilik Belgesi veya Turizm İşletme Belgesinden birine sahip olmak.

8- İhaleye katılmak isteyen gerçek kişiler ile vekâleten katılacak olan vekilinin Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından veya e-devletten alınmış Adli Sicil Belgesi. (Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

B) Tüzel kişi olması halinde:

1- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve bu şirketin vekili olduğuna dair noter tasdikli belge ve noter tasdikli imza sirküleri,

2- Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,

3- Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

4- Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi,

5- Geçici Teminatın yatırıldığını gösteren belge ( dekont, tahsilat makbuzu),

6- Belediyeye borcu olmadığına dair (yapılandırılan borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Biriminden alacakları belge,

7- Otelcilik Belgesi veya Turizm İşletme Belgesinden birine sahip olmak.

8- Tüzel kişiliği temsile haiz imza yetkisine sahip kişi yada kişilerin adli sicil kaydı olmadığına dair belge,

C) İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde:

1- Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ve bu şartnamenin 4’üncü maddesindeki (A) ve (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

D) İhaleye posta, fax, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

E) İhaleye katılacak olanların istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonumuza dosya halinde teslim etmeleri şarttır.

MADDE 5- İHALE DOSYALARININ SUNULACAĞI YER:

İhaleye katılacak olan istekliler, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp ihale dosyaları ile birlikte ihale günü olan 17.07.2026 Cuma günü, saat: 12.00’ a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecektir.

MADDE 6- İhaleye ait şartname ve diğer belgeler mesai saatleri içinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir veya isteklilere bedelsiz olarak verilir.

İlgililere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17’inci maddesi gereği ilanen duyurulur.03.07.2026