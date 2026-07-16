T.C.

KARGI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İPTAL İLANI

Belediyemiz tarafından 17.07.2026 tarihinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile yapılması planlanan Abdullah Yaylası A Tipi Mesire Yerinin 10 (on) yıllığına kiralanması ihalesi, Kargı Belediye Başkanlığının 14.07.2026 tarih ve 5398 sayılı Başkanlık Oluruna istinaden şartnamede yapılacak esaslı değişikliklerden dolayı ihale yetkilisince ihale iptal edilmiştir.

S.N Kiraya Verilecek Mülkün Adresi ve Kapı No. Niteliği Yüzölçümü

m² Kira

Süresi Aylık Muhammen Kira Bedeli(TL) Geçici Teminat

(TL) %3 İhale Tarihi İhale Saati 1 Abdullah Köyü Abdullah Yaylası Mevkii Kargı/ÇORUM Devlet Ormanı 16,40 Hektar (164.000m²) 10 Yıl 56.250,00 202.500,00 17.07.2026 14.00

İlanen duyurulur.14.07.2026