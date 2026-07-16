T.C.
KARGI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İPTAL İLANI
Belediyemiz tarafından 17.07.2026 tarihinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile yapılması planlanan Abdullah Yaylası A Tipi Mesire Yerinin 10 (on) yıllığına kiralanması ihalesi, Kargı Belediye Başkanlığının 14.07.2026 tarih ve 5398 sayılı Başkanlık Oluruna istinaden şartnamede yapılacak esaslı değişikliklerden dolayı ihale yetkilisince ihale iptal edilmiştir.
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S.N
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Kiraya Verilecek Mülkün Adresi ve Kapı No.
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Niteliği
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Yüzölçümü
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Kira
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Aylık Muhammen Kira Bedeli(TL)
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Geçici Teminat
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İhale Tarihi
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İhale Saati
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1
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Abdullah Köyü Abdullah Yaylası Mevkii Kargı/ÇORUM
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Devlet Ormanı
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16,40 Hektar (164.000m²)
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10 Yıl
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56.250,00
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202.500,00
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17.07.2026
|
14.00
İlanen duyurulur.14.07.2026