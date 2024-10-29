AKARYAKIT VE OTOGAZ SATIN ALINACAKTIR

SUNGURLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



Akaryakıt (Motorin,K Benzin ve LPG Otogaz) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/1449268

1-İdarenin a) Adı : SUNGURLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : SUNGUROGLU MAH. ALPARSLAN TÜRKES CAD. 35 19300 SUNGURLU/ÇORUM c) Telefon ve faks numarası : 3643117260 - 3643114514 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Akaryakıt (Motorin,K Benzin ve LPG Otogaz) b) Niteliği, türü ve miktarı : 500.000 Litre Motorin (M10 PPM Kükürtlü Dizel),5.000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan ve 5.000 Litre LPG (Otogaz)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Motorin : Sungurlu Belediye Başkanlığı Akaryakıt Ambarları. İdare isterse araçları direk göndererek günün 24 saati yükleniciye ait istasyondan fiş karşılığında yakıt alacaktır. Bu nedenle İsteklinin Sungurluya en fazla 20 km mesafede akaryakıt istasyonunun yada pompasının olması gerekmektedir. Kurşunsuz Benzin ve LPG (Otogaz) : Yükleniciye ait akaryakıt istasyonu veya akaryakıt pompası. Belediye Başkanlığı araçları direk göndererek yükleniciye ait istasyondan fiş karşılığında alacaktır. Bu nedenle İsteklinin Sungurlu Belediye sınırları içerisinde istasyonunun veya pompasının olması gerekmektedir. ç) Süresi/teslim tarihi : Belediye Başkanlığının istediği şekilde teslim edilecektir. İdare talep edilen miktar konusunda serbesttir. İhtiyacı kadar yakıt isteyebilir. Yüklenici bu miktarı karşılamak zorundadır. Belediyenin yazılı veya sözlü talebi üzerine istenilen miktardaki malı yüklenici en geç 2 (iki) takvim günü içerisinde teslim edecektir. Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen işe başlama tarihinden itibaren peyder pey 31.12.2025 tarihine kadardır. d) İşe başlama tarihi : 01.01.2025

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.11.2024 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Sungurlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu-Sunguroğlu Mah.Alparslan Türkeş Cad.No:35 Sungurlu/ÇORUM

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Petrol Bayiliği/Dağıtıcılığı Lisans Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: Mesafeyi belirtir belge

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.