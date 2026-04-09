ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN

1- İlimiz Sungurlu ilçesi, Sunguroğlu mahallesinde bulunan, mülkiyeti Amasya Şeker Fabrikası Anonim Şirketine ait tapuda 634 ada, 2 parsel nolu 3.962,58 m² yüzölçümlü taşınmazın üzerinde bulunan bahçeli kargir depo ve binaların 3 (üç) yıl süreyle kiraya verilmesi için hazırlanan ihale şartnamesi ve muhammen bedelleri doğrultusunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulüyle 22/04/2026 Çarşamba günü saat 13:30’da ihalesi yapılacaktır.

2-Taşınmazın kiraya verilmesi ihalesi, Mimar Sinan Mahallesi, İnönü Caddesi No:167 Çorum adresinde bulunan, İl Özel İdaresi ana binadaki Genel Sekreterlik toplantı salonunda yapılacaktır.

3-Taşınmazın kiraya verilmesi ile ilgili şartnameler Çorum İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde görülebilir veya alınabilir.

4- İhaleye Katılabilmek İçin:

Gerçek Kişilerden İstenilecek Belgeler;

a) İkametgah Belgesi.

b) Geçici ihale teminatı. (Talep edilen yerin ismi belirtilerek, geçici ihale teminatının yatırılması gerekmektedir.)

c) Vekaleten iştirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname aslını,

d) T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi.

e) İdaremiz kiracısı iken ihaleye katılacak olanlardan, idaremize ait kira ve genel gider borcu bulunmadığına dair alınan belge aslı.

Tüzel Kişilerden İstenilecek Belgeler;

a) Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti.

b)Geçici İhale teminatı. (Talep edilen yerin ismi belirtilerek, geçici ihale teminatının yatırılması gerekmektedir.)

c) Vekaleten iştirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname aslını,

d) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacaklardan tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir.

e) İdaremiz kiracısı iken ihaleye katılacak olanlardan, idaremize ait kira ve genel gider borcu bulunmadığına dair alınan belge aslı.

5-Aşağıda yer alan değerler teminat olarak kabul edilecektir;

Bankalar veya özel finans kurumları tarafından verilen kesin ve süresiz teminat mektubu,

Türk parası cinsinden teminatın İdarenin banka hesabına nakit olarak yatırıldığına dair banka dekontu.

6-Taliplilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.

7-İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Olunur.

AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş AİT KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ VE MÜŞTEMİLATI

Sıra No Cinsi Bağımsız Bölüm m² si Muhammen Bedeli (TL) (Aylık Bedel ) Geçici Teminat (TL) % 10 İhale Tarihi İhale Saati 1 Bahçeli kargir depo ve bina 3.962,58 32.000,00 3.200,00 22/04/2026 13:30