BİYOSİDAL ÜRÜN ALIMI

Biyosidal Ürün Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1250643

1- İdarenin 1.1. Adı : ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1.2. Adresi : Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi No:22 19040 Merkez/ÇORUM 1.3. Telefon numarası : 03643191214 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 20.07.2026 - 11:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Çorum Belediyesi / Destek Hizmetleri Müdürlüğü / Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi No:22 B Blok Kat:2 Merkez/ÇORUM

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : Biyosidal Ürün Alımı 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 400 Litre Böcek Gelişim Düzenleyici (Igr) Larvasit İlaç 300 Litre Uçkun İnsektisit İlaç

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 3.4. Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 20 (Yirmi) takvim günü içerisinde İhale konusu malın tamamı teslim edilecektir. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin İmzalanmasını takip eden günden itibaren işe başlanacaktır

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: biyosidal ürünlerin birim (litre veya kg) maliyet hesap cetveli

biyosidal ürünlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirtildiği spesifikasyon belgesi

İlaçların ürün güvenlik belgelerini (MSDS)

Sağlık Bakanlığı onaylı ruhsatname (ithal ise ithal izin belgelerinin noter onaylı suretleri)

Sağlık Bakanlığınca Biyosidal Ürünler Yönetmeliğine göre onaylanmış Türkçe etiket örnekleri(Bu belgelerin aslı veya noter onaylı örnekleri )

Türkçe olmayan evrakların okunaklı noter tasdikli tercüme yapılmış evrakları

ürün garanti belgesi ve aktif maddenin alındığı firmadan aktif madde garanti belgesi

Yetkili Satıcı ise Satış Yetki Belgesi 4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin ihaleye katılım belgesi uygun kabul edilir.İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını gösteren belgeler şunlardır: İmalat Yeterlik Belgesi

İsteklinin Üretici veya İmalatçı Olduğunu Gösteren Belgeler

Kapasite Raporu

Sanayi Sicil Belgesi

Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi

Yetkili Satıcı ise Satış Yetki Belgesi 4.3.3. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri: Birim alan maliyet hesabını

Hektar alan maliyet hesabı

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

I.KISIM Böcek Gelişim Düzenleyici (Igr) Larvasit İlaç (400 Litre)

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları FİYAT DIŞI UNSUR MALİYET HESABI Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif; fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir Fiyat dışı unsurlar ve bu unsurlara ilişkin düzenlemeler ile hesaplama yöntemi aşağıda yer almaktadır. İLAÇ MALİYET HESAPLAMASI Tanımlamalar: a : 1 Litre veya 1Kg ilacın fiyatı (TL/Lt veya TL/Kg) b : 1 Litre veya 1Kg ilaç içerisindeki aktif madde miktarı (gr/Lt veya gr/Kg) c : İlaç etiket örneğine göre, 1 m² ye atılması gerekli ilaç miktarı (gr/m²) d : İlaç etiket örneğine göre, 1 hektara atılması gerekli ilaç miktarı (gr/ha) Kısaltmalar: TL : Türk Lirası Lt : Litre Kg : Kilogram gr : Gram m² : metrekare ha : hektar Hesaplamalar: 1.Böcek Gelişim Düzenleyici (IGR) Larvasit için maliyet hesaplaması: Maliyet Tutar (TL/m²) = a / ( b / c )

II.KISIM Uçkun İnsektisit İlaç (300 Litre)

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları FİYAT DIŞI UNSUR MALİYET HESABI Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif; fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir Fiyat dışı unsurlar ve bu unsurlara ilişkin düzenlemeler ile hesaplama yöntemi aşağıda yer almaktadır. İLAÇ MALİYET HESAPLAMASI Tanımlamalar: a : 1 Litre veya 1Kg ilacın fiyatı (TL/Lt veya TL/Kg) b : 1 Litre veya 1Kg ilaç içerisindeki aktif madde miktarı (gr/Lt veya gr/Kg) c : İlaç etiket örneğine göre, 1 m² ye atılması gerekli ilaç miktarı (gr/m²) d : İlaç etiket örneğine göre, 1 hektara atılması gerekli ilaç miktarı (gr/ha) Kısaltmalar: TL : Türk Lirası Lt : Litre Kg : Kilogram gr : Gram m² : metrekare ha : hektar 2. Uçkun Karasinek için kullanılan insektisit ilaç maliyet hesaplaması: Maliyet Tutar (TL/ha) = a / ( b / d )

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.