İ L A N

T.C. ÇORUM

2. AİLE MAHKEMESİ’NDEN

ESAS NO : 2024/120 ESAS

DAVALI : AHMED FARRA-99842645906

Muhammed ve Rabıa oğlu,

01/01/1999 Şam/Suriye doğumlu

Davacı Seren FARRA tarafından 22/02/2024 tarihli dava dilekçesiyle aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Tüm araştırmalara rağmen adresiniz bulunamadığı için duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmekle;

İş bu dosyamızın duruşma günü 19/12/2024 günü saat:09.20'e tensibinden bırakılmakla, "HMK'nun 139/1 maddesine 22/07/2020 tarihinde eklenen "ç" bendinde yer alan "Davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz, henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek delillerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafda takip etmezse dosyanın işlemden kaldırılacağı" ilanen tebliğ olunur. 06/06/2024

ARAPÇADAN TÜRKÇEYE İLANEN TEBLİĞ ÇEVİRİSİ

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جمهورية تركيا

من محكمة الأسرة الثانية جوروم ÇORUM

رقم الأساس : 2024/120 أساس

المدعى عليه: أحمد فرّى AHMED FARRA - 99842645906 ابن محمد، اسم أمه رابعة من مواليد 01/01/ 1999 سوريا / دمشق

في دعوى الطلاق التي رفعتها عليكم إلى محكمتنا المدّعية سرن فرى SEREN FARRA بعريضتها المؤرّخة 22/02/2024 جرتِ المحاكمة، ورغم كل محاولات البحث عن عنوان سكنكم لم تتمكّن المحكمة من العثور عليه فقررت تبليغ موعد جلسة المحاكمة عن طريق إعلان مفتوح.

هذا وقد تمّ تحديد موعد المحاكمة تنسيبًا وهو بتاريخ 19/12/2024 في الساعة التاسعة والثلث صباحًا (09:20) ومن ثمّ نبلّغكم ونخبركم بهذا الإعلان المفتوح أنّه بموجب الأحكام الموجودة في الفقرة (ç) الملحقة بالمادة 139/1 من قانون المحاكمات الحقوقية (HMK) فی 22/07/2020 ، عليكم استدراك وتسليم المستندات والأوراق التي أشرتم إليها في عريضتكم ولم يتمّ بعد تسليمها للمحكمة خلال أسبوعين المدّة الحاسمة القانونية أو أن تقوموا بالبيانات والتوضيحات اللازمة لجلب الأدلة التي سيتمّ جلبها من أماكن مختلفة أخرى ليتمكّنَ المحكمة من جلبها، وفي حالة عدم القيام بهذه الإجراءات داخل المدة القانونية سوف يتمّ الحكم على أنّكم قد تخلّيتم عن الاستناد على هذه الأدلة، وإن لم تحضروا إلى الجلسة المقررة مع عدم متابعة الطرف الآخر القضيّة سوف يتمّ شطب الدعوى عن قائمة الإجراء. 06/06/2024

الكاتب 237530 القاضي 189754

تمّ التوقيع إليكترونيًّا تمّ التوقيع إليكترونيًّا

إنّي قمتُ بترجمة هذا المستند من اللغة التركية إلى اللغة العربية بالصدق والأمان.

المترجم المحلف القضائي يالجين آتاليك Yalçın ATALIK

İşbu Arapça belgeyi Arapça dilindeki aslından Türkçeye eksiksiz ve doğru olarak çevirdim. 24.10.2024.

Yeminli adli tercüman Yalçın ATALIK