İHALE İPTAL İLANI

İNŞAAT DEMİRİ SATIN ALINACAKTIR ihalesi,

Bütün Tekliflerin Alıma Ayrılan Ödeneğin/ Yaklaşık Maliyetin Çok Üzerinde Olması Nedeniyle

iptal edilmiştir.

İhale Kayıt Numarası (İKN)

:

2026/1066540

1- İdarenin

1.1. Adı

:

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1.2. Adresi

:

Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi No:22 19040 - Merkez/ÇORUM

1.3. Telefon numarası

:

03643191919

2-İptal edilen ihaleye ait ilanın yayımlandığı

2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

:

16.06.2026 - 5635

2.2. Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :

:

KESİN KARAR -ww.corumhakimiyet.net - 16.06.2026

3- İhale İptal Tarihi

:

26.06.2026

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