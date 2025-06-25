İHALE İPTAL İLANI

GİYİM VE GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GİYİM VE GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.

İhale Kayıt Numarası : 2025/761187 1- İdarenin a) Adresi : Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi No:22 19040 Merkez/ÇORUM b) Telefon ve faks numarası : 03643191919 - 3642244607 c) Elektronik posta adresi : [email protected] 2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 22.05.2025 - 5369 b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : : Çorum Haber Gazetesi ve www.corumhakimiyet.net - 22.05.2025 3- İhale İptal Tarihi : 23.06.2025 4- İptal nedeni veya nedenleri

Aydın Grup Endüstriyel İş Kıyafetleri İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ve Koldaşlar Giyim Tekstil Gıda Eğitim İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, numune değerlendirilmesi işlemi başarısız sonuçlandığından, Talha KOLDAŞ Firmasının Teklif Ekonomik açıdan uygun bulunmadığından İhalede geçerli teklif olmadığından ihale İptal edilmiştir.