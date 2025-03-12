KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(ÇORUM) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

ISINMA AMAÇLI (TİP-1 ALT ISIL DEĞERİ EN AZ 6.200 KCAL/KG) KÖMÜR ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2025/319648

1-İdarenin

a) Adı: İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(ÇORUM) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

b) Adresi: KARAKEÇILI MAH. SAMSUNYOLU CAD. ÇORUM MERKEZ/ÇORUM

c) Telefon ve faks numarası: 3642231111 - 3642230924

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı: ISINMA AMAÇLI (TİP-1 ALT ISIL DEĞERİ EN AZ 6.200 KCAL/KG) KÖMÜR ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı: 269.000 KG. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: İHALE DÖKÜMANININ EKİ OLAN DAĞITIM YERLERİ, MİKTARLARI VE MESAFE CETVELİNDE BELİRTİLMİŞTİR.

ç) Süresi/teslim tarihi: SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP İŞE BAŞLANILACAK VE İDARE TARAFINDAN YÜKLENİCİYE AYRICA BİR İŞE BAŞLAMA TALİMATI GÖNDERİLMEYECEKTİR. 1-30 (BİR TİRE OTUZ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE EK'TEKİ KÖMÜR TESLİM YERLERİ VE İHTİYAÇ LİSTESİNDE BELİRTİLEN BİRLİKLERE TESLİM EDİLECEKTİR. MAL TESLİMATLARI BİRLİK MAL SAYMANLIĞI KOORDİNESİ YAPILACAKTIR.

d) İşe başlama tarihi: SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP 1-30 TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:26.03.2025 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):ÇORUM İL JANDARMA KOMUTANLIĞI/İHALE KOMİSYONU ODASI

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

DAĞITICILAR; HER HANGİ BİR İLDE ALINMIŞ DAĞITICI KAYIT BELGESİ ASLI VEYA ASLININ NOTER TASDİKLİ SURETİ VEYA ASLI İDARECE GÖRÜLMÜŞ FOTOKOPİSİ;

İTHALATÇILAR; İTHALAT KAYIT BELGESİ ASLI VEYA ASLININ NOTER TASDİKLİ SURETİ VEYA ASLI İDARECE GÖRÜLMÜŞ FOTOKOPİSİ;

SATICILAR; HERHANGİ BİR İLDE ALINMIŞ KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ ASLI VEYA ASLININ NOTER TASDİKLİ SURETİ VEYA ASLI İDARECE GÖRÜLMÜŞ FOTOKOPİSİ;

ÜRETİCİLER; UYGUNLUK İZİN BELGESİ ASLI VEYA ASLININ NOTER TASDİKLİ SURETİ VEYA ASLI İDARECE GÖRÜLMÜŞ FOTOKOPİSİ İLE KATILABİLİRLER.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.