ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Kuruçay Mahallesinde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen 12 adet arsa;

1. Kuruçay Mahallesi 262 ada, 6 parsel 259,33m² BL-2 Bodrum+zemin, 1.050.000,00 TL muhammen bedel, 31.500,00 TL geçici teminat,

2. Kuruçay Mahallesi 265 ada, 1 parsel 263,92m² BL-2 Bodrum+zemin, 1.065.000,00 TL muhammen bedel, 31.950,00 TL geçici teminat,

3. Kuruçay Mahallesi 265 ada, 2 parsel 268,46m² BL-2 Bodrum+zemin, 920.000,00 TL muhammen bedel, 27.600,00 TL geçici teminat,

4. Kuruçay Mahallesi 265 ada, 3 parsel 268,35m² BL-2 Bodrum+zemin, 920.000,00 TL muhammen bedel, 27.600,00 TL geçici teminat,

5. Kuruçay Mahallesi 265 ada, 4 parsel 268,46m² BL-2 Bodrum+zemin, 920.000,00 TL muhammen bedel, 27.600,00 TL geçici teminat,

6. Kuruçay Mahallesi 265 ada, 5 parsel 264,98m² BL-2 Bodrum+zemin, 1.070.000,00 TL muhammen bedel, 32.100,00 TL geçici teminat,

7. Kuruçay Mahallesi 265 ada, 6 parsel 267,54m² BL-2 Bodrum+zemin, 1.080.000,00 TL muhammen bedel, 32.400,00 TL geçici teminat,

8. Kuruçay Mahallesi 265 ada, 7 parsel 268,46m² BL-2 Bodrum+zemin, 920.000,00 TL muhammen bedel, 27.600,00 TL geçici teminat,

9. Kuruçay Mahallesi 265 ada, 8 parsel 268,38m² BL-2 Bodrum+zemin, 920.000,00 TL muhammen bedel, 27.600,00 TL geçici teminat,

10. Kuruçay Mahallesi 265 ada, 9 parsel 268,46m² BL-2 Zemin+1kat, 1.570.000,00 TL muhammen bedel, 47.100,00 TL geçici teminat,

11. Kuruçay Mahallesi 265 ada, 10 parsel 263,85m² BL-2 Zemin+1kat, 1.755.000,00 TL muhammen bedel, 52.650,00 TL geçici teminat,

12. Kuruçay Mahallesi 269 ada, 5 parsel 263,46m² BL-2 Bodrum+zemin, 1.065.000,00 TL muhammen bedel, 31.950,00 TL geçici teminat,

Bedeller üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif artırma usulü ile şartnamede belirtilen sıra numarasından başlanılarak hazırlanan şartnameleri dahilinde ayrı ayrı satılacaktır.

Satışa çıkartılan arsanın, satış ihale bedelinin en az % 50’si onaylanan ihale kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecek olup; kalan kısmı ise en fazla 6 (altı) aya kadar, eşit taksitte ödenecektir. Ayrıca aylık vade farkı, tahsilat tarihindeki güncel yasal faiz oranında uygulanacaktır. Zamanında ödenmeyen taksitlere, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesinde belirtilen gecikme zammı ve nispeti uygulanacaktır. İhale bedeli süresinde ödenmediği taktirde ihale fesh edilerek tebligata gerek kalmadan alıcı taahhüdünden vazgeçmiş sayılarak geçici teminatı Belediyeye irat kaydedilecektir.

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2.000,00-TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 28.07.2026 Salı günü saat: 14.00’da Çorum Belediyesi B Blok 5. Kat Konferans Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Kimlik Fotokopisi. B- Kanuni İkametgâh Belgesi, C- Türkiye' de Tebligat için adres gösterilmesi, D- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. E- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A – B ve C) ‘ deki esaslara göre temin edecekleri belge. F- Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin Noter Tasdikli imza sirküleri. G- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza Sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez. H- Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz, I- Geçici teminatlarını vermeleri, İ- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) J- İhaleye katılacak olanların, Belediye ye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. K- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge, (ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.) L- Aile durumu gösterir Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.(e-Devletten alınabilir.) M- İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet İlan olunur.