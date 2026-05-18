MECİTÖZÜ TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Çorum Kadastro Müdürlüğünce 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereği yapılan kadastro yenileme çalışmaları kapsamında, Çorum ili, Mecitözü ilçesi, Doğla köyü 1065 (233/1), 1066 (233/2), 1064 (233/3) nolu parseller ile 1607 (140/17), 1608 (140/16), 1609 (140/18), 1610 (140/19), 1611 (140/3), 1612 (140/2), 1613 (140/1), 1614 (140/7), 1615 (140/6), 1616 (140/9), 1617 (140/10), 1618 (140/11), 1619 (140/12), 1620 (140/8), 1621 (140/14), 1622 (140/13), 1623 (140/15), 1624 (140/20), 1625 (140/5) ve 1626 (140/4) nolu parsellerin mükerrer olduğu anlaşılmış olup, taşınmazların kaydı üzerine muvakkat şerh(mükerrerliği belirten) 08.11.2023 tarih 13919 yevmiye ile işlenmiştir. Taşınmazların mükkerrerlik oluşturan kısımları(tamamı/bir kısmı), mükerrerliğe sebep olan tespitler, konuyla ilgili bilirkişi raporları vb. hususlarda Çorum Kadastro Müdürlüğünden detaylı bilgi alınabilir.

Taşınmazların kaydı üzerine işlenmiş olan “muvakkat/mükerrerlik şerhinin” terkini ve mükerrerliğin giderilmesi için, iş bu yazı taşınmaz maliklerine/hissedarlarına posta yoluyla tebliğ edilmiş olup, ancak taşınmaz maliklerinden/hissedarlarından Aydın YILDIRIM (TC:21511680666), Ayşe KAYA (TC:20920701832) ve Mustafa ÖNDERKAN (TC:41068025512) 'lara, adreslerinde bulunamadıklarından/adresleri bulunmadığından posta yoluyla tebligatları yapılamamıştır.

İlgili tüm taraflar (parsel malikleri/malik ölmüş ise mirasçıları) anlaşarak mükerrer parselin (taşınmazın) terkini için Müdürlüğümüze bizzat ya da vekaleten başvurulması veya noterden mükerrer taşınmazın terkini için muvafakat verilmesi; Birinci maddede belirtildiği gibi ilgili tüm tarafların mükerrer taşınmazın terkini için Tapu Müdürlüğüne gelmemesi halinde, yine bu yazının tebliğinden/gazete ve/veya internet haber sitesinde ilanından itibaren 2 (iki) ay içinde ilgili Mahkemeye dava açmanız ve dava açıldığı hususunu da Tapu Müdürlüğüne bildirmeniz; Birinci veya ikinci maddelerde belirtildiği gibi anlaşma yoluyla ya da dava yoluyla mükerrer kayıtların iptali/terkini yoluna gitmediğiniz takdirde, 1515 sayılı Kanunun 2.maddesi ile kanunla ilgili nizamnamenin 12.maddesinde belirtildiği üzere, bu işlemler sebebiyle çıkacak harç ve masraflar ileride haksız çıkan taraftan/taraflardan alınmak üzere Müdürlüğümüzce resen dava açılacağı hususları;

7201 Sayılı Kanun Gereği ilgililerine ilanen tebliğ olunur.