ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Sıra No Yer Adres Niteliği Yıllık Kira Muh. Bedeli ( TL) Toplam Yıllık Kira Muh. Bedeli ( TL) Geçici Teminat. Bedeli (TL) 1 MİLLET BAHÇESİ Çepni Mahallesi Öğretmen Lisesi 3. Cadde No: 7 ‘de Millet Bahçesinde bulunan Restoran, Kafeterya nitelikli işyeri; Restoran - Kafeterya 200.000,00 3.260.000,00 TL+KDV 652.000,00 TL Çepni Mahallesi Öğretmen Lisesi 3. Cadde No: 9’da Millet Bahçesinde bulunan İdare Binası nitelikli işyeri; İdare Binası 10.000,00 Çepni Mahallesi Tarım Caddesi No: 3/5 ‘de Millet Bahçesinde bulunan Kadınlar Lokali nitelikli işyeri; Kadınlar Lokali 50.000,00 Çepni Mahallesi Öğretmen Lisesi 3. Cadde No: 3’de Millet Bahçesinde bulunan Büfe - Kiosk nitelikli işyeri; ve 2 adet Dondurma - Kiosk alanı Büfe - Kiosk 100.000,00 AHL AVM GÜNEYİ Çepni Mahallesi Kerebi Gazi Caddesi No. 3’de bulunan Kafeterya nitelikli işyeri; Kafeterya Veli Paşa Kahvecisi 50.000,00 PİR BABA PARKI Bahçelievler Mah. Gazi Caddesi NO: 76 Pir Baba Parkı içerisinde bulunan Restoran, Kafeterya nitelikli işyeri; ve 1 adet Dondurma - Kiosk alanı Restoran Kafeterya 200.000,00 KENT MEYDANI Yavruturna Mah. Kavukcu Sokak No:33’de Kadeş Barış Meydanında bulunan Restoran, Kafeterya nitelikli işyeri; ve 1 adet Dondurma - Kiosk alanı Restoran Kafeterya 250.000,00 GÜNGÖRMÜŞLER KONAĞI Kale Mahallesi Şeyh Eyüp Sokak No: 9’da bulunan Restoran, Kafeterya nitelikli işyeri; Restoran Kafeterya 100.000,00 VELİ PAŞA HANI Çepni Mahallesi, Hürriyet 4. Sk. No: 32/Z02de Veli Paşa Hanı İçerisinde bulunan Restoran, Kafeterya nitelikli işyeri; Restoran Kafeterya Yöresel Çorum Mutfağı 300.000,00 Çepni Mahallesi, Hürriyet 4. Sk. No: 32/Z01de Veli Paşa Hanı İçerisinde bulunan Kafeterya nitelikli işyeri; Kafeterya 200.000,00 Yeniyol Mahallesi, Gazi Cad. No: 4’de Belediye Eski Hizmet Binası İçerisinde bulunan Emekliler Lokali nitelikli işyeri; Emekliler lokali 50.000,00 MİMARSİNAN DÜĞÜN SALONU Mimarsinan Mahallesi Mimarsinan 5. Cadde No:3/1 de bulunan Düğün Salonu nitelikli işyeri, Düğün salonu 200.000,00 BEDESTEN Karakeçili Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan caddesi No: 10/Z-11 , Z-12 ‘de bulunan Kafeterya- Çay ocağı nitelikli işyeri; Kafeterya 100.000,00 Karakeçili Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi No: 10/Z- 1-2-3-4-5-7-8-9-10 numaralı Ofis, dükkan nitelikli işyeri; Ofis, İş Yeri, Dükkan 450.000,00 Karakeçili Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi No: 10/Z-6 ‘da bulunan Restoran, Kafeterya nitelikli işyeri; Restoran Kafeterya Yöresel Çorum Mutfağı 250.000,00 BELEDİYE YENİ HİZMET BİNASI Kunduzhan Mahallesi, Farabi Caddesi No: 22 ‘de Belediye Hizmet Binası içerisinde zemin katta bulunan Büfe ve katlarda bulunan Çay Ocağı nitelikli işyerleri; Büfe ve Çay Ocağı 100.000,00 AÇIK/KAPALI YERÜSTÜ VE YER ALTI OTOPARKLAR Karakeçili Mahallesi, Karakeçili 12. Sok. No: 4’de bulunan Yer Altı Otoparkı nitelikli işyeri; (BEDESTEN) Katlı Otopark 300.000,00 Çepni Mahallesi Kerebigazi Caddesi No:4’ te bulunan yer üstü açık otoparkı (ÇARŞAMBA PAZARI) Açık Otopark 100.000,00 Karakeçili Mahallesi 4293/36 ada parsel ve bitişiğindeki kamu arsasında konuşlu yer üstü açık otoparkı (BALIKÇILAR YANI) Açık Otopark 50.000,00 Yeniyol mahallesi 420/25-41-59-60-61-62 ada parsel de bulunan Gazipaşa Ortaokulu arkası açık otoparkı Açık Otopark 50.000,00 Çepni Mahallesi 4405/5 ada parselde bulunan Tabakhane Camii Güneyi yer üstü açık otopark Açık Otopark 150.000,00

İhalenin Konusu ve Şekliyle İşin Niteliği, Nevi, Miktarı: Aşağıda belirtilen Belediyemize ait yerler; kapalı ve açık alanları ile, alt Kiracılık Hakkı İle birlikte olmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Yasanın 45. maddesine istinaden açık teklif usulü arttırma suretiyle belirlenen bedel üzerinden tamamı, 10 yıl müddetle ihaleyle kiraya verilecektir.

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 50.000,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 16.05.2025 Cuma günü saat: 14.30‘da Çorum Belediyesi Konferans Salonunda (Yeni Belediye Binası B Blok 5. Kat) ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Nüfus cüzdanı fotokopisi, B- Kanuni ikametgah belgesi, C- Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, D- Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz. E- Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair makbuz, F- Adli sicil kaydı (gerçek kişiler için) tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin resmi ikametgah adreslerinin bağlı olduğu ilin Türkiye Cumhuriyet Savcılığından alınmış iyi hal kağıtları (sabıkasızlık belgesi), G- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğünden (Tahsilat Birimi) alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. H- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir. (Ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.) İ- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) J- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri (faksla gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez), K- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, L- İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir. M- İhalenin yapılacağı saatten önce ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim edilen tüm evrakları tek tek imzalayarak teslim etmeleri şarttır, Keyfiyet ilan olunur.