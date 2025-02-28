TOPLANTIYA ÇAĞRI

Kooperatifimizin 2023-2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.04.2025 Cumartesi Günü Saat: 13:30 'da aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşüp karara bağlamak üzere TSO FUAR KOMPLEKSİ Karakeçili Mah. Fuar Cd. No:4 Merkez/ÇORUM adresinde toplanacaktır. Belirtilen tarihte çoğunluk sağlanmazsa ikinci toplantı 12.04.2025 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

S.S.ÇORUM ESNAF VE SANATKARLARI

KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU

G Ü N D E M

1 - Açılış.

2 - Genel Kurul Divanının Seçilmesi ( 1 Başkan,1 Başkan Vekili, 2 Katip Üye).

3 - Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması.

4 - 2023-2024 Yıllarına ait Yönetim Kurulu yıllık çalışma raporu ve Denetim Kurulu raporunun okunması.

5 - 2023-2024 yıllarına ait Bilanço ve Gelir Gider tablolarının okunması.

6 - Okunan raporlar ve hesapların müzakere edilerek kabul veya reddi hakkında karar alınması.

7 - Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası.

8 - 2025-2026 Yılları Olağan Genel Kurullarının birleştirilerek 2027 yılında yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması

9 – 2025 ve 2026 yılları tahmini bütçelerinin ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması

10 – 2025 ve 2026 Hesap dönemleri için Dış Denetçi Seçimi (2 Yıl için )

11- Kooperatifimizce alınan, Çorum Merkez Ulukavak mah., pafta 104, ada 3754,parsel 121, cilt 46,saife 4469, 2/64 arsa paylı, zemin kat 3 nolu bağımsız bölümdeki Dükkan’ın satışı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

12- Kooperatifimizce alınan, Çorum Merkez Yavruturna mah., ada 197 ,parsel 12, cilt 33 ,saife 3225 , 4/1056 arsa paylı, A blok, zemin kat 30 nolu bağımsız bölümdeki Dükkan – Asma Katlı satışı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

13 – Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ile Dış Denetçiye 2025 ve 2026 yıllarında ödenecek aylık ücret veya huzur hakları ile yolluklarının belirlenmesi

14 - Dilek ve temenniler.

15 – Kapanış.