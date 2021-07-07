‘Adana Kebap’ta iddialıyız bağımlısı olacaksınız’

M.BURAK YALÇIN

Meşhur Adana Kebapçısı, birbirinden güzel lezzetleri ile Çorumlu müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

Yunus Emre Parkı içerisinde bulunan Nikah Sarayı yanında faaliyet gösteren, Meşhur Adana Kebapçısı, normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte müşterilerini ağırlamaya başladı.

“İddia ediyoruz bağımlısı olacaksınız” sloganı ile Adana Kebap’ta ne kadar iddialı olduklarını ortaya koyan Meşhur Adana Kebapçısı, Adana’nın meşhur lezzetlerini Çorumlularla buluşturdu.

‘LEZZETİ ÇORUMLULARIN AYAĞINA GETİRDİK’

Lezzetleri ve hizmetleri konusunda iddialı olduklarını belirten işletme sahipleri, artık Çorumluların lezzetli kebap ve ızgara yiyebilmek için kilometrelerce yol gitmesine gerek kalmadığını, lezzeti Çorumluların ayağına getirdiklerini söylediler.

YAĞINDAN ETİNE TÜM MALZEMELER ADANA’DAN

Adanalı ustaların çalıştığı ve yağından etine tüm malzemelerin Adana’dan geldiği restoranda Adana ızgara, Urfa kebap, çöp şiş kebap, kuşbaşı kebap, kazbaşı kebap, dana lokum, ciğer şiş, kaburga şiş, beyti kebap, patlıcan kebap, tavuk kanat ızgara, tavuş şiş ızgara, tavuk çöp şiş ızgara çeşitlerinden oluşan birbirinden lezzetli zengin menü çeşidi müşterilerin damak tadına sunuluyor.

7 ÇEŞİT MEZE

Çorumluların bu lezzetleri mutlaka denemesi gerektiğini ifade eden işletme sahipleri, lezzetli ızgaraların yanında zengin meze çeşidini de müşterilerinin damak tadına vurgulayarak, “Tablacı salata, mevsim salata, yoğurtlu ali nazik, ezme salatası, çiğ soğan söğüş, pişmiş soğan, yeşillik söğüş mezelerimizde ikramlarımızdır. Bunların yanısıra ev tadında Adana’dan el yapımı doğal şalgamı da katarak bu lezzeti de müşterilerimizle buluşturduk. Bu farkı kelimelerle ifade etmek mümkün değil ancak tadarak anlaşılabilecek bir şey bu. O yüzden tüm hemşehrilerimizi işletmemize bekliyoruz” ifadelerini kullandılar.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2021, 16:46