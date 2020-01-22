AHL Park’tan çocuklara davet

Çizgi film ‘Mucize: Uğur Böceği ile Kara Kedi’ sömestri tatilinde AHL Park AVM’de sahneye çıkıyor.

25 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında her gün ücretsiz olarak gerçekleşecek sahne şovunda çocuklar eğlencenin keyfine varacak.

Yapılan açıklamaya göre, AHL Park Alışveriş Merkezi, çocuklara özel eğlence dolu bir etkinliğe daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 25 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında çocukların çok sevdiği çizgi film Mucize: Uğur Böceği ile Kara Kedi, AHL Park AVM’de sahnelenecek. Uğur Böceği ve Kara Kedi, yeni maceralarıyla çocuklara eğlenceli bir gün yaşatacak. Kurulacak özel sahnede gerçekleşecek sahne şovu, her gün 14.00/16.00/18.00 saatlerinde toplam üç seans olarak yapılacak.

Fransız yapımı aksiyon macera animasyon dizisi olan Mucize'nin kahramanlarını bir de sahnede izlemek isteyen tüm çocuklar AHL Park Alışveriş Merkezi'ne davet edildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2020, 19:13