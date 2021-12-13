Çorum’da caz müzik dinletisi

Çorum'da, Anadolu'daki müzik çeşitliliğine katkı sunmak amacıyla caz dinletisi düzenlendi.

Kentteki bir düğün salonundaki etkinlikte Afrikalı sanatçı Terry Jorrys ile Ali Erol, Gökhan Över, Serkan Alagök ve Ayberk Sağlam'dan oluşan müzik grubu, Çorum halkını caz müziğiyle buluşturdu.

Dünyaca ünlü caz şarkıları seslendiren grup, ayrıca Türkçe popüler şarkıları da kendi yorumlarıyla dinleyicilerin beğenisine sundu.

Jorrys, caz dinletisi için Çorum'a ikinci kez geldiklerini belirterek, "İlk etkinliğimiz ilgi görmüştü, bu nedenle ikincisini yapmak istedik. Tekrar burada olmak bizim için çok büyük onur." dedi.

Caz dinletisi için Çorum'a gideceğini söylediğinde arkadaşlarından "Çorum'da ne işin var. Caz ile Çorum'un ne akalası var." şeklinde tepkiler aldığını anlatan Jorrys, "Buraya gelmedikleri için bilmiyorlar, Çorum'da harika insanlar var." diye konuştu.

Organizatör Burhan Kaya da Anadolu'daki müzik çeşitliliğini artırmak için ikinci kez caz etkinliği düzenlediklerini dile getirerek, "İnsanların bu tür etkinliklere ihtiyacı var. Anadolu çok çeşitli kültürlere sahip. Müziğin her çeşidi var, buna caz müziğini de eklemeye çalışıyoruz. İlk etkinliğimiz çok güzel geçmişti, gelirini depremzedelere bağışlamıştık. İlkinin talep görmesinden ötürü ikincisini de düzenledik." ifadelerini kullandı.

(AA)

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2021, 18:25