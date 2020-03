Hitit yolu, Türkiye'deki en güzel 7 yürüyüş rotası arasında

Seyehat yazarları, gezginler,dağcılar, blogger yazarları ve turizm dergilerinden derlenen bilgilere Çorum’da bulunan Hitit yolu, Türkiye’de en güzel 7 yürüyüş rotasından biri olarak gösterildi.

Türkiye’nin tematik kültür yollarından biri olan Hitit Yolu’nda 17 parkur bulunuyor. Anadolu kültür mozaiğinin önemli parçası Hititlerin yaşadığı coğrafyada hayat bulan ve 17 parkurdan oluşan Hitit Yolu’nu sizler için derledik.

BOĞAZKALE

Boğazkale Milli Parkı içindeki Hattuşa ve Alacahöyük ören yerleriyle Şapinuva antik kenti arasındaki alana yayılan Hitit Yolu, 385 kilometrelik 17 parkurdan oluşuyor. Kırmızı-beyaz işaretlerle belirlenmiş patikalara yerleştirilen tabelalar ve GPS koordinatlarıyla Hitit Yolu, hemen herkesin bisikletle ya da yürüyerek tamamlayabileceği parkurlara sahip.

HATTUŞA

Hititlerin başkenti Hattuşa, altı kilometrelik sur duvarları ve çivi yazılı tablet arşivleriyle de UNESCO’nun Dünya Belleği listesinde. Saray kompleksi, tapınaklar, tabletler, anıtsal kapılar, tahıl ambarları, sfenksler ve sur duvarlarını gezdikten sonra 23 kilometrelik Hattuşa - Boğazkale Göleti - Yazır Köyü - Hattuşa rotasını yürüyebilirsiniz.

YAZILIKAYA

Dileyenler bir başka Hitit Yolu güzergâhı olan Hattuşa’ya iki kilometre uzaklıktaki Yazılıkaya parkurunu adımlayabilirler. İlkbahar aylarında bereket şenliklerinin yapıldığı bu gizemli kutsal alan, Hitit panteonunun görselliğini yansıtan heybetli kabartmalarla mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri.

ALACAHÖYÜK

Türkiye’nin en uzun nehri ünvanına sahip Kızılırmak’ın kollarından Budaközü Çayı kenarındaki Alacahöyük - Karakaya parkurunun uzunluğu dokuz kilometre. Ayrıca bölgede Kalehisar ve Selçuklu eseri Behramşah Külliyesi’ni keşfetme fırsatı bulacağınız yedi kilometrelik Alacahöyük - Mahmudiye güzergâhını deneyebilirsiniz.

İNCESU KANYONU

Ortaköy ilçesindeki kanyonda Anadolu’nun en büyük Kybele kabartması bulunuyor. Irmak debisinin yüksekliği nedeniyle zor ulaşılan iki metrelik bu dev esere yürüyüş platformu yapılması planlanıyor. Kanyonun tepesinde ise içinde eski yerleşim kalıntılarının bulunduğu bir mağara var. Yörede kale denilen mağaraya, işaretlenmiş dört kilometrelik parkurla ulaşılıyor.

GÖLETLER

Evci, Çatak, Kızılhamza, Soğucak, Kalecikkaya, Gölpınar ve Boğazkale göletlerinin kıyıları yürüyüş yapanlara hem kamp imkânı sağlıyor hem de serin bir ortam sunuyor. Göçmen kuşların da uğrak yeri olan bu göletler, gözlemi yönünden zengin bir potansiyel taşıyor. Göletler aynı zamanda kano, kürek ve yelken gibi su sporlarıyla uğraşan meraklılarını bekliyor.

KEŞİF: ALACA VADİSİ

Hitit Yolu ile turizme açılan 27 kilometrelik vadi, Alaca ilçesi yakınlarında. Geven Köyü’nden başlayan vadi Değirmenönü, Dereyazıcı ve Şanlıosman köylerini geçerek Cemilbey’e erişiyor. Gerdekkaya Mezarı, Akçasoku, Kabilkışla ve Pazarlı mağaraları gibi tarihi mekânlardan geçen vadide, biraz nemli ama bir o kadar da keyifli yürüyüşler yapabilirsiniz.

İŞTE TÜRKİYE’NİN EN GÜZEL 7 YÜRÜYÜŞ ROTASI:

HİTİT YOLU

Hitit Yolu yürüyüş yapılacak güzel rotalardan biri. Çorum'daki Hattuşaş, Alacahöyük, Şapinuva gibi binerce yıllık tarihi kentleri de birbirine bağlıyor. Uzunlukları 2 ile 18 kilometre arasında değişen 11 parkur bulunuyor. 23 ile 87 kilometre uzunlukta ise altı uzun yürüyüş yolu bulunurken, 32 ile 103 kilometre arasında değişen altı bisiklet parkuru bulunuyor. Tarihi le iç içe geçireceğiniz yürüyüş maceranızda sporunuzu yaparken keyifli anılar da biriktirebilirsiniz.

LİKYA YOLU

Likya Yolu boylu boyunca yürüyüş rotası olarak yer alıyor. Bu yolu tamamlamak ve her adımını deneyimlemek isteyen gezginlerin sayısı da bir hayli fazla. Likya yolu ülkemizin en uzun yürüyüş rotası aynı zamanda. Bu rotanın en güzel parkuru ise Patara- Kalkan arası. 27 kilometre uzunluğundaki yola Fethiye'den başlayarak yürüyebilirsiniz. Fethiye'de Yediburunlar Köyü'nden başlayarak bu rotayı izleyebilirsiniz. Orta zorluk seviyesinde olan bu yürüyüş yolunda değerli tarihi yerleri de görebilirsiniz. 2020'nin Patara yılı ilan edilmesi de bu yıl için bu rotanın neden tercih edilmesi gerektiğini açıklar nitelikte. Rota üzerinde Patara'ya su taşıyan tarihi su yolunu görme fırsatı bulacaksınız. Her adımında farklı deneyimler saklı olan Likya Yolu'nu yürüyüş rotanıza mutlaka ekleyin.

BELGRAD ORMANI

Belgrad Ormanı çok kolay ve herkesin yürüyebileceği güzel parkurlar sunuyor. Yürüyüş yapmak için çok güzel bir rota. Ağaçlar içerisinde ve tertemiz havası olan bu rota tercih edilecek en güzel yerlerden biri. Parkur uzunluğu ise 6.200 metre. Yolda ise sizi yönlendirecek tabelalar mevcut. Dinlenmek için yine doğanın içinde bank tarzı yerleri de görebilirsiniz. İlk baharda yemyeşil olan Belgrad Ormanı son baharda da muazzam bir manzara sunuyor. Ne zaman yürüyüş yaparsanız yapın hem ruh hem de beden olarak kendinizi burada yenilemeniz mümkün. 75 çeşit kuş türü de bunda etkili. Hepsi farklı bir huzur verici şekilde ötüşerek sizin yürüyüşünüze eşlik ediyorlar.

KORSAN KÖYÜ-KIYI KÖY

Papuç ve Kazan dereleri arasında yer alan ve önemli bir yerleşim yeri olan Kıyıköy İstanbul'a çok yakın. Sadece 164 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bu yürüyüş rotası ise sizlere bir zamanlar Cenevizli korsanların kullandıkları koyları görme imkânı veriyor. Mağaralar ve longoz ormanlarını da görmeniz mümkün. Rotada aynı zamanda görmeye değer manzaralar da yer alıyor. Yürüyüş rotasının uzunluğu ise 11 kilometre.

KAÇKAR DAĞLARI

Hem günü birlik yürüyüş yapılacak hem de kamp kurarak günler geçirebileceğiniz güzel yerlerden biri de Kaçkar Dağları. Harika bir manzarası bulunan bu yerde tertemiz hava imkânı sunan rota insanlardan uzakta gidilebilecek en güzel yerlerden biri. Kaçkar Dağları'nın kuzeyi ise Rize'nin Çamlıhemşin- Pazar ve Ardeşen yaylalarını içine alıyor.

GÖKÇEADA

Masmavi manzaralar sunan bir yandan da stres atmak için ideal olan bu güzel adamızda da tercih edilebilecek yürüyüş rotaları bulunuyor. Yıldız Koyu'ndan Mavi Koy'a uzanan rotada yemyeşil doğayı ve kayalıkları görebilirsiniz. Minik ve saklı koylar tertemiz size özel hal ile bulunuyor olacak buralarda yüzmek mevsiminde mümkün olacaktır.

MARMARİS

Kanuni Sultan Süleyman'ın yenilediği Marmaris Kalesi çevresinde muazzam bir yürüyüş rotası bulunuyor. Bu rota iki saat sürüyor ve bol manzaralar sunuyor sizlere. Tarihi kalenin de her bir köşesini keşfedebilirsiniz bur rotada. Hafsa Sultan Kervansarayı önünde başlayan yürüyüşünüz huzurla geçecek. Yürüyüş için mart ayını tercih edebilirsiniz. Buraların en güzel zamanı bu aylar olacaktır. 2,5 kilometre uzanan yürüyüş rotası kolay derecede aşılabilir. (Haber Merkezi)