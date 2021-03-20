Alaca Belediyesi yarı olimpik yüzme havuzu yaptıracak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Alaca Belediyesi tarafından Cumhuriyet mahallesi 788 ada/ 1 parselin batısında yer alan 3500 m² lik alana 1 adet Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yaptırılacak.
İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Alaca Belediyesi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
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