Alaca Belediyesi’nde toplu sözleşme

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Alaca Belediyesi ile HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.



Önceki gün Battal Dede Parkı’nda gerçekleşen imza törenine Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, HAK-İŞ İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, Alaca Belediyesi İşçi Temsilcisi Rıdvan Eryılmaz ile Belediye’nin çeşitli birimlerinde görev yapan sendika üyesi işçiler katıldı.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Kılıç ve Alaca İlçe Başkanı Ragıp Ağaçtan’ın da hazır bulunduğu programın açış konuşmasını Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Köroğlu yaptı.

Sendikal faaliyetlerin de anlatıldığı programda kürsüye gelen HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, “Toplu iş sözleşmesinde yer alan imza, işçi kardeşlerimizin kararıdır” diyerek hayırlı-uğurlu olmasını diledi.

Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu da çalışanlar için ellerinden gelen tüm imkanları seferber ettiklerini vurgulayarak verimli bir çalışma sezonu temennisinde bulundu.

Hediye takdimi ile devam eden tören, Hizmet-İş Sendikası’nca verilen teşekkür yemeğinin ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.