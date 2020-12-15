11.kattan düşen Çorumlu işçi hayatını kaybetti

FATİH BATTAR

Kardeşi ile birlikte Karaman'da bir inşaatta çalışan Çorumlu Sadık Demircan, dengesini kaybetmesi sonucu inşaatın 11.katından düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir apartman inşaatının 11. katında çalışmakta olan 35 yaşındaki Sadık Demircan, yağan yağmurun kayganlaştırdığı metal çatıda ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 40 metre yükseklikten yere düştü. Demircan’ın düştüğünü gören kardeşi ve diğer çalışanlar hemen sağlık ekibine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Sadık Demircan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ise olayın meydana geldiği yerde çevre güvenliği aldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Demircan’ın cesedi hastane morguna kaldırıldı.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Demircan’ın yarın Bayat’ın Yoncalı köyünde toprağa verilmesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020, 13:17