18 yaşındaki Çorumlu genç göçük altında hayatını kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir inşaatta çalışan Çorumlu Celal Aydaş (41) ile 18 yaşındaki oğlu Özgür Aydaş, göçen inşaatın altında kaldı. Göçükte baba Celal Aydaş yaralı olarak kurtarılırken, oğlu Özgür Aydaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde, inşaatta beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte işçilerden Özgür Aydaş (19) yaşamını yitirdi, babası Celal Aydaş (41) ise yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Yeni Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İş yeri inşaatının bir bölümü beton dökülmesinin ardından çöktü. İnşaatta çalışan Celal Aydaş ile oğlu Özgür Aydaş, göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından baba ile oğlu, göçük altından çıkarıldı.

ÖZGÜR ÖLDÜ, BABASI YARALI

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Özgür Aydaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Baba Celal Aydaş ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aydaş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Acı haber sonrası bölgeye gelen Aydaş ailesi ve yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Lapa köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Celal Aydaş'ın oğlu Özgür Aydaş yarın Polatlı Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

HAKİMİYET, merhuma Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diler.

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2021, 21:11