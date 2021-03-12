EROL TAŞKAN

Çorum'da dehşet. Alaca'da bir kişi oğluyla kavga ettiği için 2 öğrenciyi silahla öldürdü.

İddiaya göre, ilçeye bağlı İmat köyünde Servet B, oğluyla kavga ettiğini öğrendiği ortaokul 8. sınıf öğrencileri Tunç T. ve Kaan T'ye bulundukları okul servisinde tabancayla ateş etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan 2 öğrenciye ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 öğrenci bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, olayın faili Servet B. Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 13:56