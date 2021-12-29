Yeşilevler Sitesi önünde 2 tır çarpıştı. Kazada yaralı sürücü ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolu Yeşilevler Sitesi önünde meydana geldi. Sungurlu’da Ankara istikametine seyir halinde olan 16 ZV 704 plakalı TIR ile dorsesi olmayan başka bir TIR çarpıştı.

Meydana gelen kazada yaralanan sürücü kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

