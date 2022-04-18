27 yaşındaki genç canına kıydı!

FATİH BATTAR

Çorum'da 27 yaşındaki Rıfat U. tüfekle yaşamına son verdi. Olay, bugün akşam saatlerinde Çepni Mahallesi Kubbeli Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre 27 yaşındaki Rıfat U. evde henüz bilinmeyen bir nedenle tüfekle göğsüne ateş ederek intihar etti.

Silah sesini duyan Rıfat U.'nun kız arkadaşı hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Rıfat U.'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Hastanede çalıştığı iddia edilen gencin cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2022, 21:56