3 kaçak avcıya 4 bin 363 TL para cezası kesildi

Çorum’da İl Jandarma Komutanlığı’nca kaçak avlanmalarının engellenmesine yönelik baraj, göl, gölet çevresinde gerçekleştirilen operasyonda kaçak avlanan 3 kişiye 4 bin 363 TL idari para cezası kesildi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığınca başta Obruk Barajı gölünde olmak üzere Çorum genelinde bulunan akarsu, baraj, göl ve göletlerde yasadışı avlanmanın engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. İskilip ilçesine bağlı Yalakçay köyü bölgesinde kayık ile kaçak balık avı yapan 3 kişi yaklaşık 3 bin metre ağ ile yakalanırken, şahıslara ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda toplam 4 bin 363 TL idari yaptırım uygulandı.