41 kişiye 59 bin TL para cezası

Çorum’da 65 yaş ve üzeri sokağa çıkma yasağı kapsamında 41 kişiye 59 bin 850 TL para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, “İçişleri Bakanlığı’nın Koronavirüs tedbirleri kapsamında e 65 yaş ve üzeri vatandaşların e bağışıklık sistemi zayıf ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak il genelinde yasağa aykırı davranan 21 kişiye Kabahatler Kanununun 32. Maddesine göre her bir şahsa 392,00 TL olmak üzere toplam 8 bin 232 TL, 18 kişiye dernek içerisinde toplu vaziyette bulunarak, 1592 sayılı Hıfzıssıhha Kanununa muhalefette bulunmaktan her birine 3 bin 150 TL, 1 kişiye de aynı kanunun 282. maddesine muhalefet etmekten 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 19 şahsa 59 bin 850,00 TL idari para cezası uygulanmış,1 şahsa da TCK 195. Maddesine muhalefet etmekten adli işlem yapılmış olup, toplamda il merkezi ve ilçelerimizde 41 şahsa adli ve idari işlem yapılmış olup, konu önemine binaen titizlikle takip edilmektedir.” denildi