48 yaşındaki sağlıkçı Obruk'ta boğuldu

EROL TAŞKAN

Çorum Obruk Barajı’nda alabora olan bottaki iki balıkçıdan birisi kurtulamadı.

Balık tutmak için Merzifon’dan Çorum Obruk Barajı’na gelen iki kişi, botun alabora olması üzerine suya düştü. Balıkçılardan birisi kendi çabasıyla kurtulurken, Abdullah Karadağ isimli 48 yaşındaki balıkçı derin sularda kayboldu.

Bölgeye gelen AFAD ekiplerinde yapılan aramada talihsiz balıkçının cansız bedenine ulaşıldı. Balık tutkusu canına talihsiz balıkçının Amasya Toplum Sağlığı Müdürlüğü’nde şoför olarak çalıştığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2022, 17:33