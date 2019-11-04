5 yaşındaki çocuk izinsiz defnedildi

Çorum’un Laçin ilçesine bağlı Gözübüyük Köyü’nde hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocuk defin ruhsatı alınmadan defnedilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Osmancık Cumhuriyet Başsavcılığının 01 Kasım 2019 tarih ve Soruşturma sayılı talimat yazısı gereği yapılan araştırmada; Gözübüyük köyünde ikamet eden 5 yaşındaki çocuk, 12.10.2019 tarihinde vefat etti ancak yakınları defin ruhsatı almadan çocuğun cenazesinin defnedildiği tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda tahkikata başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2019, 11:56