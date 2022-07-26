Alaca'da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sıtkı Birinci idaresindeki 34 BLV 491 plakalı otomobil, Zile Kavşağı'nda Hasan Artım'ın kullandığı 66 LK 660 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Artım'ın kullandığı araçta yolcu olarak bulunan Tülay Artım ve Eymen Artım yaralandı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Sürücü Sıtkı Birinci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle Tokat-Kırıkkale kara yolu, Tokat istikametine yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı.

(AA)

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2022, 23:31