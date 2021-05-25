Alaca’da kaza: 3 yaralı

RECEP MEBET

Alaca-Yozgat Yolu üzerindeki Sanayi Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında aynı otomobilde bulunan 3 kişi yalandı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan bir otomobil, banket taşlarına çarptıktan sonra refüje çıkarak durabildi.

Araçta bulunan yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Alaca Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Maddi hasara uğrayan araç ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili bilgi veren görgü tanıkları, “Trafik kazalarının eksik olmadığı bu kavşakta acilen çare bulunmasını istiyoruz” dediler.

Aynı güzergâhtaki diğer kavşaklarda da benzer sahneler yaşandığına dikkat çeken vatandaşlar, yetkililere seslenerek bir an önce gerekli tedbirlerin alınmasını talep ettiler.