Alacak-verecek kavgasında silahlar konuştu

Çorum’da dün akşam saatlerinde meydana gelen.kavgada 1 kişi bacağından vuruldu.

Olay Alaca İlçesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.T.(30) daha inceden aralarında alacak verecek meselesi olduğu bir şahısla tartışma yaşadı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi ile ismi öğrenilemeyen şahıs İ.T.’yi yanında bulunan silahla bacağından vurdu.

Kavganın ihbar edilmesi ile olay yerine ambulans ve Jandarma sevk edildi. 112 Ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından İ.T., Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı.

Ateşli silahla yaralama olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı. (Çorum Ajans)

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2020, 18:52