Anne ve bebeği kazada hayatını kaybetti

EROL TAŞKAN

Çorum'da kamyon ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında anne ve bir yaşındaki bebeği hayatını kaybetti.

Dün gece saatlerinde İskilip Kavşağı'nda meydana gelen kazada bir kargo şirketine ait kamyon, Fatih Benli'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan Üyük Köyü nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki anne Dudu Benli ile 7 aylık kızı Asya Zümra'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Düvenci Beldesi'nde imam olarak görev yapan baba Fatih Benli'nin ise durumunun iyi olduğu, hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Anne ve bebeğinin cenazesi bugün öğle namazına müteakiben Üyük Köyü'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Hakimiyet, Dudu Benli ile Asya Zümra'ya Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2022, 10:18