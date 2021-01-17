Araçta baygın halde bulundu

Çorum'da kendisinden haber alınamayan nakliyeci esnafı, aracında zehirlenmiş ve bilinci kapalı olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan ailesinin uzun süre haber alamadığı ve hayatından endişe ettiği nakliyeci Osman Salim K.(63), kayıp ihbarını değerlendirerek arama başlatan Çorum polisinin hassas çalışması neticesi Çorum Küçük Sanayi Sitesi'inde araç içerisinde baygın olarak bulundu.

Nakliyecinin her hangi bir tepki vermemesi üzerine polis ekipleri, olay yerine ambulans çağırdı.

112 ekibinin ilk müdahalesinde bilincinin kapalı olduğu anlaşılan nakliyeci, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aracının ısıtıcısından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin edilen ve hayati tehlikesi devam eden Osman Salim K., Ankara'ya sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.