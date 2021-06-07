Arastada bıçaklı kavga

FATİH BATTAR

Çorum’da bugün 16:30 sularında Ayakkabıcılar Arastası’nda bıçaklı kavga yaşandı.

Edinilen bilgilere göre daha önce aralarında kavga ettikleri ve husumet oldukları öğrenilen iki şahıs bu kez Ayakkabıcılar Arastası’nda karşılaşınca bıçaklar konuştu.

Çıkan kavgada Almancı Hasan olarak tanınan şahıs karnından bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, polis olay yerinden kaçan zanlıyı yakamalamak için çalışma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2021, 18:02