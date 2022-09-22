Arkadaş kurşunuyla hayatını kaybetti!

Çorum'da domuz avına giden bir kişi, arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Çorum'da mısır tarlasında domuz beklerken yanlışlıkla arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunun hedefi olan talihsiz genç, yaşam savaşını kaybetti.

Olay, Mecitözü İlçesi’nin Koyunağılı Köyü’nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, kendisine ait mısır tarlasına domuz girdiğini öğrenen Güngör Günal (43), arkadaşı H.S. ile birlikte tarlaya gitti. Tarlayı kontrol ettikleri sırada gelen sese ateş eden H.S., yanlışlıkla arkadaşını başından vurdu.

Arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunla başından yaralanan Güngör Günal, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz vatandaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak 3 kişiyi gözaltına aldı.

Mecitözü – Koyunağılı Köyü’nden Muharrem Günal’ın oğlu, Kenan Günal’ın yeğeni olan Güngör Ünal’ın cenazesi bugün saat 10.00’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda düzenlenecek törenin ardından Koyunağılı Köyü’nde toprağa verilecek.

Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2022, 10:31