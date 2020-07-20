Aynı dairede ikinci yangın

M.BURAK YALÇIN

Üçtutlar Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi üzerinde bir apartmanın teras katında yangın çıktı. Aynı dairede 2019 yılında da yangın çıkmış, güçlükle söndürülmüştü.

Bugün saat 16.00 sıralarında başlayan yangın, çevrede korku ve paniğe neden oldu.

Apartmanda oturanlar panik halinde kendilerini dışarı atarken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdüler. Yangının çıkış sebebinin ise henüz bilinmediği ifade edildi.

Aynı dairede 2019 yılının Aralık ayında da yangın çıkmış, uzun uğraşlar sonucunda güçlükle söndürülmüştü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2020, 18:11