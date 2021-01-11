Çete davasında rekor ceza

Çorum’da bir suç örgütünün davasında karar çıktı. Davada grubun liderine 58 yıl ceza verildi.

Mayıs 2020’de silahlı suç örgütü kurma ve yönetme, bu örgüte üye olma, örgüte yardım etme, nitelikli yağma, 6136 sayılı yasaya muhalefet, nitelikli tehdit, iş ve çalışma hürriyetini tahdit gibi suçlar nedeni ile Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince bir suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alınmış, 8 kişi tutuklanarak ceza evine gönderilmişti. Karar duruşmasında mahkeme, çete lideri Selami B.’ye “Suç örgütü kurma yönetme, bu örgüte üye olma, örgüte yardım etme, nitelikli yağma” suçlarından 58 yıl ceza verdi.

Öte yandan mahkeme suç çetesinin diğer üyeleri S.B’ye 56 yıl 3 ay 52 gün, A.K’ye 50 yıl,. N.Ö’ye 24 yıl 28 ay, H.Y.Ş’ye 16 yıl 34 ay, M.Ö’ye 8 yıl, O.Ş’ye 14 yıl 10 ay, S.Ö’ye 1 yıl 9 ay 10 gün, V.K’ya 2 yıl 14 ay 10 gün, A.Ç’ye 2 yıl 6 ay, E.S’ye 2 yıl 14 ay, H.K’ya 8 yıl 9 ay, H.Ü’ye 2 yıl 10 ay, K.Ö’ye 1 yıl 8 ay, K.S’ye 1 yıl 16 ay, O.Ş’ye 12 yıl 25 ay ve H.K’ya 9 bin TL ceza verdi.

Ayrıca, P.D., F.T., N.E., N.B., S.A. ve M.D. serbest bırakıldı. (HABER MERKEZİ)