Çorum'a giden otobüsle çarpışan dayı yeğenin cenazesine katılamadı

Yeğeninin cenazesine katılmak için yola çıkan dayı İsmail Tural, Çorum'a giden otobüsle kafa kafaya çarpıştı. Dayı, yeğenin cenazesine katılmak isterken kazada hayatını kaybetti.
Samsun'un Havza ilçesinde muhtar Mehmet Tural’ın evinde temizlediği tabancasının ateş alması sonucu ağır yaralanan Ayşe Nur Tural (20), yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cenaze katılmak üzere yola çıkan dayısı İsmail Turan ise sabaha karşı Amasya-Çorum yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
DAYISI DA CENEZEYE GELİRKEN KAZA GEÇİRİP ÖLDÜ
Ayşe Nur Tural'ın ölüm haberini alıp cenazeye katılmak için yola çıkan dayısı İsmail Tural’ın kullandığı hafif ticari araç, sabah saat 04.30 sıralarında Amasya'dan Çorum istikametine giden Kaşif Erkoç yönetimindeki 60 BP 042 plakalı Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, İsmail Tural hayatını kaybetti.
DAYI YEĞEN BİRLİKTE TOPRAĞA VERİLDİ
Amcasının tabancasından çıkan kaza kurşunuyla hayatını kaybeden Ayşe Nur Tural ile yeğeninin cenazesine katılmak isterken geçirdiği kazada yaşamını yitiren dayısı İsmail Tural, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki aile kabristanlığında yan yana toprağa verildi. Ayşe Nur'un babası Mikail Tural cenazede taziyeleri kabul etti.