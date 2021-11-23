Çorum-Amasya yolunda feci kaza

Çorum-Amasya yolunda meydana gelen kazada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Kaza Çorum-Amasya Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil ile traktör kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil içindeki 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, traktör sürücüsü ve otomobildeki 2 kişi de yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2021, 18:51