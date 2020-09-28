Çorum'da 9 ayda 33 bin litre kaçak içki ele geçirildi

Çorum'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak içki üretimine yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 ayda yaklaşık 33 bin litre kaçak içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentteki kaçakçılık faaliyetlerine yönelik yürütülen operasyonlarda ele geçirilen maddelerle ilgili bilgi verildi.

Kaçakçılıkla mücadelenin devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2020 yılında yapılan çalışma ve operasyonlarda 1217 paket kaçak sigara, 762 kilogram kaçak tütün, 670 bin 600 adet boş makaron, 61 bin 620 adet dolu makaron, 687 litre kaçak içki, 620 litre kaçak içki yapımında kullanılan madde, 45 litre içki kiti, 453 şişe içki, 14 bin 847 cinsel içerikli hap, 259 tarihi eser, 9 bin 446 bandrol, 1 baskı makinesi, 14 bin 500 sigara kutusu, 2 gümrük kaçağı araç, 2 alkol ölçüm cihazı, 1 havalı tabanca, 1 telsiz, 29 tabanca, 28 şarjör, 30 tüfek, 424 tabanca fişeği, 473 av tüfeği fişeği, 5 çek ve senet, 3 kurusıkı tabanca, sahte sürücü belgesi, sahte çek, 16 kilo 300 gram esrar maddesi, 2 bin 607 sentetik ecza, 602 kök Hint keneviri, 32 gram eroin maddesi, 13 gram skunk maddesi, 53 gram metamfetamin, 1 kilo 398 gram bonzai, 58 mermi ele geçirilmiştir."

Jandarma Komutanlığı ekiplerince ise 31 bin 402 litre kaçak şarap, 958 litre kaçak rakı, 217 kilogram anason, 271 paket sigara, 610 kök kenevir, 60 ekstazi, 246 sentetik hap, 4 kilogram 193 gram kubar esrar, 6 dedektör, 3 jeneratör, 2 tabanca, 184 tabanca fişeği, 3 tabanca şarjörü ve 52 av tüfeği fişeği ele geçirildiği kaydedildi.