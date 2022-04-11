Çorum'da araç benzinliğe daldı: 2 yaralı

FATİH BATTAR

Çorum'da direksiyon hakimiyetini kaybeden pikap benzinliğe daldı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza dün Tuzcular Kavşağı'ndaki benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre direksiyon hakimiyetini kaybeden 19 ABY 864 plakalı pikap benzin istasyonuna daldı. Benzinliğin duvarını ve benzinlik içindeki direğe yıkarak duran pikap, benzinlik çalışanlarını korkuttu. Kazayı gören akaryakıt istasyonu çalışanları hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, araç içindeki 2 kişi ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Korkuya neden olan kazada duvar ve direğin yıkılması dışında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması sevindirirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2022, 13:16