Çorum'da aranan 664 kişi yakalandı

Çorum'da Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 2019 yılında 418 bin 41 kişinin GBT sorgusu yapıldığı, arama kaydı bulunan 664 kişinin ise yakalandığı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğünün 2019 yılı çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Çorum Asayiş Şube Müdürlüğünün birçok alanda olayların aydınlatılması oranında Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu, kentte kişilere karşı işlenen 4 bin 139 olaydan 3 bin 958'inin aydınlatıldığı vurgulanarak, Çorum'un yüzde 96 aydınlatma oranıyla yüzde 95 olan Türkiye ortalamasının üzerinde bulunduğuna dikkati çekildi.

Kentte mal varlığına karşı işlenen 1575 olaydan 1024'ünün aydınlatıldığı, çalıntı 17 otomobilden 10'unun, 51 motosikletten 23'ünün bulunarak sahiplerine teslim edildiği anlatılan açıklamada, 14 dolandırıcılık olayından 10'unun aydınlatıldığı, 22 dolandırıcılık olayının da meydana gelmeden önlendiği, bu istatistiklerle Çorum'un yüzde 65 aydınlatma oranıyla yüzde 49 olan Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu vurgulardı.

Hırsızlık olaylarıyla ilgili de bilgi verilen açıklamada, "Aydınlatılan hırsızlık olaylarında 70 bin 710 lira para, 1 televizyon, 3 dizüstü bilgisayar, 5 gram altın, 14 kapı kilidi, 32 muhtelif alkol, 639 paket sigara, 96 paket muhtelif yiyecek, 54 parça giyim eşyası, 84 parça çatal-bıçak takımı, 4 ev eşyası, 4 otomobil aksesuarı ve hırsızlıkta kullanılan muhtelif eşyalar ele geçirilmiştir. Henüz aydınlatılamayan olaylarla ilgili çalışmalar devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ekiplerimizce 90 umuma açık, istirahat ve eğlence yerinin denetimi yapılmış, 5 iş yerine idari cezai işlem uygulanmış, 2 kahvehane ve 1 dernek lokali kapatılmıştır. Fuhuş yapan 35 kişiye işlem yapılmış, 89 şahsa toplam 59 bin 610 lira idari para cezası uygulanmış, fuhuşta kullanılan 11 ikamet 3 ay süreyle kapatılmıştır. Asayiş suçları kapsamında mahkemelerden gelen bin 984 yakalama müzekkeresinden 1684 şahıs yakalanmış, 593 şahıs adli mercilerce tutuklanmış, 300 şahıs, çoğunluğu ilimizde ikamet etmemesinden dolayı yakalanamamıştır. Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında kolluk ve aile mahkemesince 137 tedbir kararı, 2 bin 439 önleyici tedbir kararı ve 18 şahsa gizlilik kararı verilmiştir. Yapılan 236 kayıp şahıs müracaatından 230 kayıp şahıs bulunmuş, 6 kayıp şahsın arama çalışmaları devam etmektedir."

Meydana gelen olaylarla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 552 şüpheliden 188'inin tutuklandığı, 102 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedilen açıklamada, "GBT sorgulaması yapılan 418 bin 41 şahıstan 664'ünün arandığı tespit edilmiştir. Resmi ekipler ve motosikletli polis ekiplerince 42 bin 868 olaya müdahale edilmiş, 34 bin 869 şahsın GBT kaydı sorulmuş, 478 şahsın arandığı tespit edilmiş, ayrıca şok uygulamalarda durdurulan 6 bin 286 araçtan 41'i trafikten men edilmiştir. Değişik isimlerde önleyici kapsamlı 19 uygulamada 60 ruhsatsız tabanca, 112 ruhsatsız av tüfeği, 50 kuru sıkı tabanca, 53 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 275 suç aleti ele geçirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Polis Merkezi Amirliklerine bağlı 10 resmi, 4 yunus ve 10 sivil ekip, gündüz 3 yaya devriye, gece ise 29 güzergahta çarşı ve mahalle bekçileri yaya olarak devriye görevini ifa ettiği aktarıldı.