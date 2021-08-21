Çorum'da bir adam 4 kişiyi rehin aldı!

FATİH BATTAR

Çorum'da rehine dehşeti!

Çorum'da bir kişi kuaför salonundaki 4 kişiyi rehin aldı. Olay bugün 17.30 sıralarında Çorum Park'ta meydana geldi.

İddialara göre geçtiğimiz günlerde daha önce iki defa çatıya çıkarak intihar girişiminde bulunan M.Y, bu sefer de bir kuaför salonuna pompalı tüfekle girerek, 4 kişiyi rehin aldı.

Sürekli ateş eden M.Y, dükkan sahibi M.M'yi istediği öğrenildi. Dükkan sahibi gelmeden rehineleri bırakmayacağını söyleyen M.Y, dükkan içinde rastgele atış yapmaya devam ediyor.

Polislerin yaklaşık 5 saattir rehineleri bırakmaları için ikna çabaları devam ederken, 2 kişinin kurtarıldığı öğrenildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Bu arada M.Y'nin yakınları olay yerine gelerek elindeki silahı bırakması için ikna etmeye çalıştı ama başarılı olmadı. Berber dükkanında rehin olan 4 kişinin yakınları da gergin bekleyişlerini sürdürüyor.

Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2021, 20:59