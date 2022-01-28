Çorum'da Çevre Yolu'nda intihar girişimi

Çorum'da bugün akşam saatlerinde bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Olay bugün akşam 20.30 sularında Çevre yolunda meydana geldi.

İddialara göre bir genç kız arkadaşından ayrıldığı için Çevre yolundaki Karayolları'na ait üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Gencin üst geçitten atlayacağını gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis intihar girişimde bulunan genci yaklaşık 1 saat boyunca ikna etmeye çalıştı.

İntihar girişiminde bulunan genç ekiplere zor anlar yaşatırken, polisler bir anlık dalgınlığından faydalanarak genç adamı üst geçitten indirdi. Karakola götürülen genç ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.