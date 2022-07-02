Çorum'da genç kadın kendi vurdu!

Çorum'da iş yerinde silahla yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Ata Caddesi'ndeki tekel bayisinde gece saatlerinde bir kadının silahla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan G.A. (27), sağlık ekibince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karnından yaralandığı belirlenen G.A'nın yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

G.A'nın, elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu yaralandığı iddia edildi.

(AA)