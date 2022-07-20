Çorum'da intihar girişimi

M.BURAK YALÇIN

Çorum'da bir kişi Taşhan Caddesi (MHP Çorum İl Başkanlığı yanı)'ndeki bir binanın en üst katına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Davut G. isimli bir vatandaş ailevi nedenlerden dolayı intihar girişiminde bulundu. Pencereden sarkan şahsı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine şerit çeken ekipler olası intihar girişiminin önüne geçmek için de hava yastığı açtı.

Polis ekipleri yaklaşık 2.5 saatlik ikna çabasının ardından şahsı bulunduğu yerden indirdi.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2022, 17:26